Jeleń umierał w męczarniach w Poznaniu. Czy można było mu pomóc szybciej? "System totalnie kuleje"

- Wygląda na to, że system - jeśli chodzi o dzikie zwierzęta - totalnie kuleje. Wiemy to z relacji mieszkańców, którzy do nas dzwonią. Niejednokrotnie po kilka godzin stoją na przykład przy potrąconej sarnie. Niestety nie jestem zaskoczona, to jest taka norma w Poznaniu - komentuje Iwona Wyrzykiewicz, współzałożycielka fundacji Leśna Pomoc.