Lotnisko Ławica w Poznaniu bije prawdziwe rekordy! "Spodziewamy się imponujących liczb"

Trudne chwile Ławicy

Pierwszy miał miejsce w 2014 roku, kiedy to weszła wżycie ustawa środowiskowa, na mocy której mieszkańcy zlokalizowani w sąsiedztwie Ławicy, nabyli prawo do starania się o odszkodowania od portu lotniczego z tyt. wysokiego poziomu hałasu i utraty wartości nieruchomości. Na mocy wyroków sądowych i indywidualnych ugód, poznański port z tego tytułu zobligowany został do wypłaty łącznej kwoty ok. 200 mln złotych, a ta ma zresztą miejsce do dnia dzisiejszego. Jak dopowiada Błażej Patryn, rzecznik prasowy poznańskiego portu, do tej pory poznańska Ławica wypłaciła z tego tytułu 140 mln złotych, czyli więcej niż wszystkie pozostałe polskie lotniska razem wzięte.