Rekord lotniska w Poznaniu! Pasażerowie latają z Ławicy na potęgę. Oto najpopularniejsze kierunki

Szefostwo Portu Lotniczego Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego może otwierać szampana. W październiku poznański port lotniczy obsłużył 253830 pasażerów. To, jak informuje Błażej Patryn, rzecznik prasowy Ławicy, najlepszy wynik w historii biorąc pod uwagę ten miesiąc roku. Ale to nie wszystko. Tylko do końca października Ławica obsłużyła 2 494 192 pasażerów, co przewyższa jej każdy do tej pory całoroczny wynik. Przykładowo, w całym 2018 roku Ławica obsłużyła 2 476 304 pasażerów, czyli mniej niż w pierwszych 10 miesiącach tego roku.

– Teraz już tylko pracujemy nad wyśrubowaniem rekordu na koniec grudnia

– zapowiada przedstawiciel portu.