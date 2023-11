Świąteczna bimba wyjeżdża na trasę w Poznaniu. Poręcze wyglądają jak lizaki!

Świąteczna bimba w Poznaniu

Tramwajem na Betlejem Poznańskie

Specjalna linia tramwajowa będzie kursowała do 23 grudnia, co około 60 minut, od godziny 16 do 22, po trasie: GÓRCZYN PKM – Głogowska – Most Dworcowy – Królowej Jadwigi – Strzelecka – Podgórna – ALEJE MARCINKOWSKIEGO.