Betlejem Poznańskie 2023 startuje już 17 listopada. Zaplanowano dwa jarmarki i mnóstwo atrakcji. Zobacz program

Betlejem Poznańskie 2023 będzie trwało rekordowo długo, bo aż 50 dni , co uczyni je najdłuższym jarmarkiem bożonarodzeniowym w historii Poznania i jednym z najdłuższych w kraju.

Jarmark na placu Wolności w Poznaniu

Oficjalne otwarcie nastąpi 17 listopada o godz. 19, jednak stoiska będą czynne już od godz. 11. Betlejem Poznańskie w centrum miasta potrwa do 7 stycznia.

Na jarmarku nie zabraknie też młyńskiego koła, które wraca do centrum po 4 latach przerwy. Można będzie tez skorzystać z karuzeli z reniferami czy weneckiej oraz Świątecznego Pociągu.

Rodzinne środy to czas kiedy poznaniacy będą mogli skorzystać z promocji, a także warsztatów, koncertów i spektakli stworzonych właśnie dla nich.

Studenckie czwartki to okazja do skorzystania z Christmas Silent Disco. Na studentów będzie czekać 200 darmowych słuchawek.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem odbędzie się 6 grudnia, natomiast, jak informują organizatorzy, prawdziwy Święty Mikołaj z Laponii przyjedzie do Poznania 11 grudnia. Wtedy też można będzie odebrać Betlejemskie Światełko Pokoju, a kilka dni później - 14 grudnia - wziąć udział w Poznań Silent Night.

Jak co roku organizatorzy współpracują z Hospicjum Palium, Fundacją Bread of Life, Drużyną Szpiku oraz Fundacją Niesiemy Nadzieję. Przewidziano charytatywne zbiórki i koncerty.

Jarmark będzie czynny 7 dni w tygodniu od godz. 11 do 21, z wyjątkiem 24 grudnia (nieczynny) oraz 25, 26 grudnia i 1 stycznia (godz. otwarcia: 13-21).

Jarmark na MTP

Jarmark na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich otworzy się 18 listopada i potrwa aż do 22 grudnia na placu Powszechnej Wystawy Krajowej. W weekend na uczestników będzie czekało wiele świątecznych atrakcji.

W sobotę o godz. 12 wszystkie dzieci będą mogły wziąć udział we wspólnej zabawie i czytaniu bajki pod sceną. O 15 rozpocznie się koncert w ramach konkursu "Muzyka na jarmarku" - wystąpi zespół Emce One. O 17 natomiast sceną zawładnie Pierwsza Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra Ukulele.

Jarmark na MTP będzie czynny od wtorku do czwartku w godz. 11-21, a od piątku do soboty w godz. 11-22. Wśród stałych atrakcji znalazł się domek Świętego Mikołaja, zjazdy na pontonach, lodowisko, karuzela wenecka, autodrom, mirror cube, grający Łoś Marcin, strzelnica, młyńskie koło, iluminacje świetlne czy symulator lotu saniami.

W niedzielę za to w ramach cyklicznych spotkań Wujek Ogórek o 13 zaprosi najmłodszych do wspólnych pląsów. O godz. 17 nastąpi oficjalne otwarcie jarmarku.

POZnań Ice Festival

Po raz kolejny w Poznaniu zmagać się będą rzeźbiarze z całego świata. W tym roku stworzone przez nich dzieła można będzie podziwiać na ulicy Święty Marcin (pod Alfami). Wydarzenie odbywało się będzie od 8 do 10 grudnia. Rywalizować będzie 24 rzeźbiarzy. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: icefestival.pl .

Iluminacje i specjalny tramwaj

Ulice jak co roku przystroją iluminacje świetlne nawiązujące do Poznańskiego Szlaku Legend dla Dzieci. Można będzie zobaczyć elementy nawiązujące do poznańskich koziołków, rogali świętomarcińskich, krawca z Chwaliszewa, króla kruków czy pustelnika z Muszej Góry.