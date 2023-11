- Między słowami padła informacja, że niedługo odbędzie się premiera filmu - adaptacji "Chłopów", więc stwierdziliśmy, że dobrze byłoby pokazać realia XIX wieku. Pomyśleliśmy, żeby przyjechać do Muzeum Rolnictwa do Szreniawy i kiedy Muzeum się zgodziło, wiedzieliśmy, że sprawa jest już w toku

- Pomysł w zasadzie zrodził się z potrzeby przygotowania interdyscyplinarnego projektu, którą odczuwaliśmy już w zeszłym roku, ale nie do końca wiedzieliśmy, co zrobić. Latem pomyśleliśmy, że skoro nasz historyk, pan Przybyrad, prowadzi kółko fotograficzne warto byłoby przygotować projekt z wykorzystaniem zdjęć - opisywała polonistka Paulina Korżenko.

Uczniowie mogli przenieść się do XIX wieku...

- Projekt ma pomóc też prostej analizie dzieł sztuki, lektur, czym się inspirują artyści. Chcemy uatrakcyjnić uczniom lekcje języka polskiego, ale też historii. Wypożyczyliśmy kostiumy z Teatru Polskiego i myślę, że jest to też dobra zabawa - uczniowie mogli odwiedzić garderobę teatru i zobaczyć, jak wyglądały stroje chłopskie. Mamy oryginalną chatę polską, więc byli też zaskoczeni, że sufit jest tak nisko i drzwi są takie małe - namacalnie dotykają historii - mówił historyk Przybyrad Paszyn.

Oprócz tego realizatorzy na warsztat wzięli też obraz Teodora Axentowicza pt. "Kołomyjka" czy "Dwie głowy kobiece" Włodzimierza Tetmajera. Nie zabrakło też inspiracji obrazem "Obieranie ziemniaków" tego samego autora - tutaj jednak, co ciekawe, ziemniaki zastąpione zostały... kapustą.

Jak sesja podobała się uczniom?

"Chłopi", choć to lektura przez wielu znienawidzona, to licealistom przypadła im do gustu.