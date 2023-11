Huczne obchody 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu. Zobacz zdjęcia z uroczystości!

- 60 lat to 60 lat pracy, bo szkoły nie tworzą mury, tylko ludzie - jest to 60 lat, które wypełnia obecność dzieci kolejnych pokoleń. Jest to jedna z takich szkół, w której czuje się taką lokalność w pozytywnym tego słowa znaczeniu - mówił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta miasta Poznania podczas swojego wystąpienia. - To, że dziś możemy świętować 60-lecie, to jest efekt pracy naszych dzieci, których prowadziły oraz prowadzą całe rzesze pokoleń nauczycieli i pracowników szkoły - dodał.