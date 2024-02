Prace remontowe dobiegły końca. Gratowisko Poznań Dębiec znów otwarte

- Na Dębcu - podobnie jak na innych Gratowiskach - działa też punkt "Drugie Życie Rzeczy". To miejsce, do którego można oddać przedmioty, które są komuś niepotrzebne, ale są wciąż sprawne i mogą przydać się innym. Mogą to być meble, zabawki, płyty i kasety, książki, naczynia, sprzęt sportowy i wiele innych. Warunek jest jeden: muszą być to rzeczy działające, czyste i takie, które nie stwarzają zagrożenia dla kolejnych użytkowników. Wystarczy je dostarczyć do PSZOKu, a tam zostaną przyjęte bez opłaty. Z kolei osoby, które szukają staroci, mogą odwiedzić punkt i za symboliczną opłatą wybrać sobie przedmioty, na których im zależy