Pracowała w ogródku i znalazła... pocisk z II wojny światowej. Sprawę badają saperzy

Niewybuch z II wojny światowej odkryty w Śremie? To możliwe

- W sobotę 24 lutego około godz.16.00, śremianka, podczas prac w ogrodzie, w Śremie przy ulicy Wielkiej Rzeźnickiej, znalazła skorodowany przedmiot, o długości około 100 cm i średnicy około 40 cm, przypominający pocisk. Jest to prawdopodobnie niewybuch z czasów II wojny światowej - informuje o niecodziennym znalezisku Ewa Kasińska, rzecznik prasowa śremskiej komendy policji.

Jak wyjaśnia policjantka, patrol saperski, który otrzymał informacje o odkryciu najprawdopodobniej pocisku artyleryjskiego, poinformował, że podejmie czynności związane z rozpoznaniem i usunięciem znaleziska w poniedziałek 26 lutego. Do tego czasu miejsce znalezienia tej pozostałości po II wojnie światowej zabezpieczali policjanci.

To nie pierwsze takie odkrycie w Śremie i okolicy

Takie odkrycia pozostałości po II wojnie światowej jak pociski wciąż tkwią w ziemi. Co jakiś czas są one odkrywane w Śremie i okolicy. Niejednokrotnie informowaliśmy o podobnych odkryciach. Były one znajdowane w czasie prac na ogródkach działkowcy, podczas różnych remontów czy w lasach.