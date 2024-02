Prawie 200 tys. zagazowanych zwierząt w tydzień. Ptasia grypa uderza w Wielkopolskę! Chrystian Ufa

Ptasia grypa doprowadza do śmierci całych populacji, w których się znajdzie pixabay

Wykryto kolejne ognisko ptasiej grypy w Wielkopolsce. Choroba dotknęła stado indyków we wsi Gałązki Wielkie. Tydzień temu we wsi Skrzebowa zagazowano 21 tys. kaczek. - Ptasia grypa jest chorobą wirusową podobną do Covida. Doprowadza do śmierci całych populacji oraz kurników, w których się znajdzie - mówi Dariusz Hyhs, powiatowy lekarz weterynarii w Ostrowie Wlkp.