Premier Mateusz Morawiecki w Wielkopolsce: Polska nie może pustoszeć w powiatach i gminach

- Mam znajomych rozsianych po różnych krajach Europy Zachodniej mówią mi, że w Polsce jest zdecydowanie najbezpieczniej a już szczególnie bezpieczniej niż we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, czy w Szwecji, a nawet Wielkiej Brytanii - i to jest nasz podstawowy cel. Niech nam nie mówią co mamy jeść, w co się ubierać, czym jeździć, jakimi samochodami, niech nam nie każą sprowadzać nielegalnych imigrantów