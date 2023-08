Cybina wysycha. Co dalej z rzeką?

Letnia pogoda także w 2023 roku daje się wszystkim mocno we znaki. Upalne dni przeplatane są długimi okresami obfitych ulew, które nie tylko nie pomagają w odpowiednim nawodnieniu ziemi i pól, ale i dokonują wielu szkód. Niestety ma to wpływ także na poznańskie rzeki i związane z nimi atrakcje turystyczne.

Zdecydowanie największym problemem wydaje się być bardzo szybki porost roślinności w korycie rzeki. To powoduje, że jej nurt jest niezwykle słaby, a woda stoi w niewielkich stawach i bardzo szybko odparowuje. To może doprowadzić do katastrofy, mogącej mieć nieodwracalne skutki. W najbliższych tygodniach bardzo dużo będzie zależeć od decyzji władz miasta, które mogą sytuacji zaradzić. Wymagana jest jednak niemal natychmiastowa reakcja.