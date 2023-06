Procesja Bożego Ciała wywołała burzę. Jacek Jaśkowiak: "Przejawy typowej w Polsce ludycznej religijności, stają się coraz bardziej rażące"

Dodał też:

– Jacek Jaśkowiak nieudolnie zarządza Poznaniem, między innymi organizacją remontów, ale ponieważ nie ma dokonań w tym obszarze, prowadzi wojny ideologiczne z różnymi grupami mieszkańców. Raz jest to Kościół katolicki, innym razem podpoznańskie gminy, jeszcze innym razem są to kibice. To jest jego sposób, żeby odciągać uwagę opinii publicznej od spraw ważnych na co dzień i które powinny być decydujące z punktu widzenia samorządu, a nie kierować ludzkie emocje na obszary, które nie powinny mieć nic wspólnego z funkcjonowaniem miasta.