Profesor UAM: "Ludzie czują się zagubieni i niezdolni do podjęcia odpowiednich kroków"

– Kluczowe jest dotarcie do osób za pomocą jasnych sygnałów, które wskazują, jakie działania należy podjąć. Często to, co postrzegane jest jako lenistwo, wynika z braku motywacji, spowodowanego niedostatecznym zaangażowaniem emocjonalnym. Aby skutecznie wpływać na emocje, należy używać konkretnych, życiowych przykładów, zamiast abstrakcyjnych danych. Przykładowo, liczby dotyczące ofiar wojny mogą nie wywoływać silnych reakcji, w przeciwieństwie do osobistych historii poszczególnych osób, które potrafią poruszyć i zmotywować do działania.