Poznański UAM na konferencji w Strasburgu. Uniwersytet chce współpracować z ukraińskimi uczelniami. "Chcemy dzielić się doświadczeniem"

UAM na konferencji w Strasburgu

Delegacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod przewodnictwem JM Rektorki UAM prof. Bogumiły Kaniewskiej, wzięła udział w konferencji “European and Ukrainian universities cooperation: state of play and future perspectives”, która odbyła się 13 marca na Uniwersytecie w Strasburgu.

Patronat i organizatorzy konferencji

Henio potrzebuje pomocy! "Marzy nam się, by poczuł, co to dom"

Współpraca UAM z uniwersytetami ukraińskimi

Apel do Komisji Europejskiej

Podczas spotkania rektorzy uczelni ukraińskich przedstawili uczestnikom spotkania najważniejsze i najpilniejsze problemy, z jakimi mierzą się teraz uczelnie ukraińskie. Prorektor UAM prof. Rafał Witkowski przedstawił dokument końcowy: “Statement of Strategic Partnership”, który został przez wszystkich przyjęty. Jest to apel do Komisji Europejskiej o wsparcie finansowe dla sojuszy uniwersytetów europejskich i innych uczelni europejskich, które są już zaangażowane we współpracę i pomoc uniwersytetom ukraińskim.