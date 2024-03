Pierwsza konfiskata auta za jazdę po alkoholu w Wielkopolsce. Samochód trafił do... "osoby godnej zaufania"

- Po konsultacjach z prokuraturą samochód dzisiaj został wydany osobie godnej zaufania zgodnie z artykułem 228 Kodeksu postępowania karnego. Decyzja została podjęta, żeby parkowanie samochodu do czasu zakończenia procedury przepadku nie generowało kosztów Skarbu Państwa. Taką decyzję w uzgodnieniu z prokuratorem mogliśmy podjąć tak jak w wielu różnych innych sprawach. Osoba której ten samochód został przekazany została zobowiązana do utrzymania tego samochodu w należytym stanie i przedstawienia go na każde żądanie czy to policji prokuratury lub sądu. Sam kierowca oczywiście nie może korzystać z tego auta w żaden możliwy sposób