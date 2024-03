- Zatrzymał tego człowieka do kontroli i okazało się, że jest on pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało, że ma on 3,2 promila. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnień, a samochód został przetransportowany na parking strzeżony. Będziemy uruchamiać procedurę związaną z konfiskatą tego auta