Awantura w restauracji McDonald's w Poznaniu. Doszło do użycia broni! Policja zatrzymała 18-latka

Informacje o interwencji przekazał nam Łukasz Kędziora z biura prasowego wielkopolskiej policji. Potwierdził, że awantura ta miała miejsce oraz że doszło do użycia "przedmiotu przypominającego broń".

- To była tak zwana broń gazowa. 44-latek został na miejscu opatrzony przez zespół pogotowia ratunkowego. Nie było konieczności zabrania go do szpitala. 18-latek został zatrzymany przez policjantów - przekazał.