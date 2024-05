Wiadomości kryminalne z 3.05.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Dłuuugi weekend majowy w pełni🌞 Pogoda sprzyja do spędzania czasu wolnego w plenerze. To też dobry czas dla miłośników dwóch kółek🏍 I u nas takich policjantów nie brakuje👮‍♀️👮 Tak, motocykle to ich ogromna pasja. Wydział Ruchu Drogowego Komenda Miejska Policji w Poznaniu przypomina, róbmy to co kochamy, ale bezpiecznie i z głową. A teraz życzymy Wam przyjemnego piątku😉 📸 Ł. Kędziora