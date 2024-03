- Jest to jeden z dobrych sposobów w poradzeniu sobie z problemem ludzi, na których kary nie działają. Jak im zabierzemy samochód, to fizycznie ograniczymy im możliwość popełnienia tego przestępstwa. Kraj powinien dołożyć do tego jednak coś więcej. Jeżeli ponad 80% ludzi odsiadujących wyroki za przestępstwa na drodze to są recydywiści alkoholowi, to znaczy, że nie mamy dobrego systemu i te osoby wracają na drogę