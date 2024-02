Poznański Klub na Fali "planuje" usunąć infrastrukturę. Ma 500 tysięcy złotych strat! Miasto wszczyna postępowanie

Telenowela trwa. Kiedy poznański Klub na Fali usunie drewniane elementy?

Właściciele Klubu na Fali w Poznaniu zabrali głos

Jakie konsekwencje poniesie Klub na Fali w Poznaniu?

– dodaje przedstawicielka klubu.

Urząd Miasta twierdzi, że część elementów znajduje się na działce należącej do miasta, a na to urzędnicy żadnych pozwoleń dotyczących dzierżawy nie wydawali. Uprawnia ich to do wszczęcia postępowania w zakresie bezumownego korzystania.