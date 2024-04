Bioremediacja wymyślona przez naukowców to technologia, która usuwa zanieczyszczenia z ziemi i wód. Pozwala ona dwukrotnie obniżyć zawartość szkodliwego oleju w ziemi w ciągu roku. Twórcami innowacji są badacze z Łukasiewicz - Poznańskiego Instytutu Technologicznego, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Łódzkiej. Politechnika Poznańska to współwykonawcy, partnerzy i zajęli się stroną naukowo-badawczą. Prof. dr hab. inż. Ewa Kaczorek, dziekan Wydziału Technologii Chemicznej była kierownikiem ze strony Politechniki Poznańskiej.

O tej technologii porozmawialiśmy z dr inż. Mateuszem Sydowem, jednym z jej odkrywców.

Jak dużym problemem jest olej kreozotowy?

Generalnie jest to duży problem, ponieważ jest to bardzo toksyczna substancja, która zanieczyszcza środowisko, glebę i jest rakotwórcza. Gdy podczas zabezpieczania tych drewnianych elementów powstaje wyciek wsiąka on w ziemię i trzeba go z niej usunąć. Olej ten jest bardzo trudny do usunięcia i nie rozkłada się w wystarczająco krótkim czasie.