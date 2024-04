Wypadek w Książu Wielkopolskim. Auto dachowało. Młody kierowca był pijany. W aucie miał butelki po wódce

- Mogą one uderzać uczestników zdarzenia drogowego w różne części ciała. Laptop, komórka, butelki i inne niezabezpieczone przedmioty mogą mieć wpływ na ewentualne obrażenia osób znajdujących się w pojeździe uczestniczącym w wypadku drogowym. Wyjeżdżając rano do pracy, odwożąc dzieci do szkoły, wybierając się w podróż, zwracajmy uwagę na to, co mamy w samochodzie