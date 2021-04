Program "Auto Plus" - rząd rozważa wprowadzenie dopłat do kupna samochodu. To ma być kolejna zachęta do posiadania dzieci

Jeżeli wielodzietna rodzina postanowi wziąć kredyt na samochód, może liczyć na to, że odsetki od kredytu pokryje państwo. Do takich planów polityków partii PiS dotarła niedawno "Gazeta Wyborcza".

Jakie auto zatem będzie można nabyć i jakie warunki spełnić? Na razie nie wiadomo. Ale politycy partii rządzącej nie kryją, że rozwiązania wsparcia dla rodzin wzorowane są istniejące już na Węgrzech. Według informatora "Wyborczej" w programie nazywanym "Nowym Ładem" mogą się też znaleźć kredyty na wzór tych węgierskich.

Jak podaje portal Onet, węgierskie rodziny mające co najmniej trójkę dzieci mogą otrzymać dopłatę do zakupu auta co najmniej 7-osobowego wynoszącą maksymalnie równowartość ok. 31 tys. zł. Program ten wystartował w 2019 roku i cieszy się popularnością.

