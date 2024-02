Protest rolników w Wielkopolsce. Myśliwi dołączają do strajku! "Zmuszano nas do dodatkowych polowań zbiorowych"

Czara goryczy przelała się wśród myśliwych, którzy zdecydowali się wyrazić swoje niezadowolenie wobec tzw. zielonej polityki ministerstwa oraz narzuconych na nich ograniczeń. Jak przekazuje wlkp24.pl, myśliwi są otwarci na dyskusję o zmianach w łowiectwie, jednak nie zgadzają się na styl komunikacji wprowadzony przez ministra Klimatu i Środowiska, Mikołaja Dorożałę.

- Jesteśmy przez ministra krytykowani za masowy odstrzał dzików, ale minister zapomniał, że ten odstrzał zarządziły poprzednie ekipy rządzące jako narzędzie walki z ASF. Zmuszono nas do tego pod groźbą utraty dzierżawy obwodów łowieckich. Zmuszano nas do dodatkowych polowań zbiorowych i przeszukiwań lasu w celu poszukiwania padłych dzików. Również myśliwi nie chcieli odstrzeliwać loch, gdyż jest to niezgodne z etyką łowiecką. Wtedy już głośno protestowaliśmy. Dziś minister czyni nam zarzuty z tego, do czego administracja zmuszała nas przez kilka lat