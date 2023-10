Violetta Pastwa, dyrektorka projektu Tour Salon w rozmowie z naszą redakcją zapewnia, że tegoroczne targi będą wyjątkowe.

Jak podkreśla, krajem partnerskim Tour Salon Poznań 2023 jest Madagaskar.

Tegoroczna edycja targów – jak poinformowała nas dyr. Pastwa – to także liczne imprezy towarzyszące.

– „Caravans Salon” to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie związane z turystyką caravaningową w naszym kraju, „Yacht Salon” to targi łodzi, jachtów i sportów wodnych, kierowane do wszystkich miłośników aktywnego spędzania czasu nad wodą. Zarówno tych z wieloletnim stażem, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z żeglowaniem i odkrywaniem swojej wodnej pasji, podczas festiwalu podróżniczego „Śladami Marzeń” będzie można wysłuchać wielu interesujących prelekcji, wziąć udział w warsztatach, spotkaniach, a rodzinny festiwal W takcie festiwalu ma miejsce konkurs o „Złoty Ślad”, który realizowany jest w kategoriach Polska i świat, a rodzinny festiwal podróżniczy „Tup tup” to miejsce pełne inspiracji i pomysłów do rodzinnego podróżowania