Przemoc w przedszkolu Gaudium et Studium? Nic takiego nie widzieliśmy - twierdzą inni rodzice. - Jesteśmy transparentni - mówi dyrekcja

Dyrekcja przedszkola opisuje sytuację zupełnie inaczej.

- Rodzice zgłosili do pani wicedyrektor przedszkola, że dziecko zgłasza akty agresji wobec siebie - mówi Piotr Gulewicz, dyrektor szkoły podstawowej i liceum Gaudium et Studium, przy których działa przedszkole. - Była mowa o szczypaniu, krzykach, wykręcaniu rąk, co miało sprawić, że dziecko płacze, boi się, nie chce chodzić do przedszkola. Trudno było ustalić, która to z pań, w związku z tym dyrektorka zaprosiła mamę do obejrzenia monitoringu. Przejrzały większość dnia. Nic nie wzbudzało niepokoju do godziny 12.47. Wtedy na jednym z nagrań widać, że dziewczynka chodzi za innym dzieckiem, które od niej ucieka. Opiekunka - pomoc nauczyciela gestykuluje, prawdopodobnie zwraca jej uwagę. Dziecko nie wykonuje polecenia. Wtedy podchodzi do dziewczynki podnosi ją za ramiona i sadza w innym miejscu. Wszystko trwało pięć sekund. Koniec całej sytuacji. Robi to energicznie, widać, że jest zirytowana. Pani opiekunka została upomniana i wysłana na urlop Przeglądamy monitoringi z wcześniejszych dni i nie znaleźliśmy niczego co wzbudziłoby nasz niepokój. Jedyne co możemy zrobić. to mówić prawdę i być transparentni. Zbyt długo jesteśmy pedagogami, prowadzimy placówki oświatowe już 23 lata, by nie wiedzieć, że sytuacje trudne z dziećmi zdarzają się codziennie i musimy na nie właściwie reagować - podkreśla.