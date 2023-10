- Dopiero 3 lata temu przyszło mi to do głowy, zaczęłam studia i szukałam dodatkowych zajęć dla siebie. Pomyślałam, że może spróbuję w modelingu i zaczęłam szukać informacji w internecie, w jaki sposób w ogóle zacząć. Dowiedziałam się, że najlepiej zacząć od sesji zdjęciowych, więc na taką sesję się umówiłam i tak to dalej wszystko popłynęło - opowiada modelka.

16 lipca odbyła się finałowa gala Miss Polski 2023, podczas której piękna Ślesinianka, została wybrana na pierwszą wicemiss Polski.

- Jeśli chodzi o samą galę, to nie pamiętam za wiele. To były naprawdę ogromne emocje, ale zawsze stałam na scenie, śpiewając chociażby, więc scena zawsze mnie doładowuję. Sam występ to dla mnie była sama przyjemność - wspomina Julia Marcinkowska, która rozmawiała z naszą redakcją tuż przed wyjazdem do Japonii.