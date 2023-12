Przerwana passa koszykarek Enei AZS Politechniki Poznań. Osłabione akademiczki przegrały u siebie z wyżej notowaną Arką Gdynia

Mimo to na przerwę oba zespoły schodziły z pewna dozą niepewności. Wszelkie złudzenia rozwiała trzecia kwarta, w której przyjezdne zanotowały serię 11:0, a w sumie pozwoliły naszym koszykarkom zdobyć zaledwie sześć punktów. Ostatnia odsłona meczu bardziej polegała już na uruchomieniu głębokich rezerw niż sprawdzaniu, czy można jeszcze odwrócić losy spotkania. Stąd po obu stronach pojawiła się szansa na ogranie dublerek, w tym również na debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej Bianki Napierały z Enei AZS Politechniki. 17-latka przez 3 minuty nie zdobyła ani jednego punktu, ale na pewno trafi do kosza już przy następnej okazji.

Mecz w hali na Piotrowie rozpoczął się rewelacyjnie dla miejscowych, bo od ich prowadzenia 8:0 (dwie trójki Mailis Pokk). Kiedy jednak przewaga poznanianek wzrosła powyżej 10 punktów, to rywalki wzięły się do roboty. Pierwszą kwartę udało się jeszcze wygrać, ale w drugiej siła fizyczna i dominacja gdynianek w walce pod tablicami coraz bardziej rzucała się w oczy.

Warto dodać, że Arka nie pokazała w Poznaniu kosmicznego basketu, ale miała w swoich szeregach Amerykankę Rennię Davis, która nic sobie nie robiła z podwójnego krycia i zdobywała punkty spod kosza, z półdystansu i zza linii 6,75 m. Robiła w Poznaniu za prawdziwą liderkę i pewnie o takim potencjale zawodniczkę chciałby mieć za kilka dni u siebie trener Wojciech Szawarski.

- Arka wygrała zasłużenie, a my mamy swoje problemy i to nie tylko w tym meczu, ale od początku sezonu, bo praktycznie w żadnym meczu nie dysponowałem optymalnym składem. Zadowolony jestem więc z tego, że pierwszą rundę skończyliśmy z bilansem 5:5. To niezły wynik, biorąc pod uwagę fakt, że prześladują nas kontuzje - przyznał trener akademiczek.