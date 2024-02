Przy tych schorzeniach nie można pić alkoholu. Konsekwencje bywają poważne

Spożycie alkoholu wciąż rośnie. I choć rządy podnoszą akcyzę, aby zniechęcić do picia alkoholu nie przynosi to skutku. W Polsce najchętniej sięga się po napoje niskoprocentowe jak piwo czy wino. Warto pamiętać, że to właśnie te niepozorne alkohole mogą najłatwiej wpędzić w nałóg.

Warto wiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczna dawka alkoholu. Jest to bardzo indywidualna sprawa. Nie ma też znaczenia czy pijemy codziennie niewielkie ilości, czy w weekend upijamy się do nieprzytomności. Oba sposoby prowadzą do poważnych konsekwencji. Oczywiście sporadyczne sięganie po napoje z procentami nie spowoduje negatywnych skutków zdrowotnych.