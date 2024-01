Przygotowania Lecha II Poznań mogą napawać optymizmem - lechici zremisowali z pierwszoligowcem. "Intensywność jest na wysokim poziomie"

- Aktualnie znajdujemy się w momencie przygotowań do rundy wiosennej - intensywność jest na bardzo wysokim poziomie i liczba jednostek treningowych w tygodniu dawała już o sobie znać w kontekście fizycznym. Sparing z GKSem Katowice był dla nas dodatkowym wyzwaniem podczas tego okresu oraz ciekawą możliwością sprawdzenia się na tle pierwszoligowego rywala. Uważam, że jako zespół wypadliśmy dobrze, lecz oczywiście było czuć to na boisku, że GKS ma w swoim składzie wielu doświadczonych i bardzo dobrze grających z piłką zawodników. My natomiast nie byliśmy bierni i momentami z tej większej przewagi ze strony przeciwnika udawało nam się tworzyć groźne sytuacje bramkowe i realnie zagrażać rywalowi