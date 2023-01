Przystojniacy ze studniówek 2023 w Poznaniu. Czarujący i uśmiechnięci, świetnie prezentowali się w garniturach!

Garnitur, to jednak spory wydatek, dlatego jeśli mamy już jeden w szafie, nie warto ulegać przesądom. Warto natomiast zadbać o to, by był dobrze dopasowany. Dobrze wyglądający garnitur doda młodemu mężczyźnie pewności siebie, a co za tym idzie, zapewni dobrą zabawę!

Najprzystojniejsi uczestnicy poznańskich studniówek

Wygląd nie jest najważniejszy

Przede wszystkim liczy się dobra zabawa. Uśmiechnięci młodzi ludzie na zdjęciach przywołają za kilka lat piękne wspomnienia. Nie warto jednak spędzić wieczoru na sztucznym pozowaniu do fotografii, niech zdjęcia ze studniówki oddają jej atmosferę. A co zrobić by była to niezapomniana impreza? Załóż wygodne ubranie i obuwie, które nie będzie krępowało ruchów i spędź czas w gronie swoich znajomych. Nie zapomnij o nauczycielach, to dobra okazja, by swobodnie z nimi porozmawiać i pożartować. Być może wasza znajomość przetrwa wiele lat po zakończeniu szkoły.