Psy zaginęły ze schroniska w Poznaniu. W sprawę zamieszana znana treserka OPRAC.: Karol Pomeranek

O sprawie zaginięcia psów głośno zrobiło się w mediach dwa tygodnie temu Schronisko dla zwierząt w Poznaniu

Jak informuje Radio Poznań, poznańska prokuratura od kilku miesięcy przygląda się szkole "Mam psa. I co teraz?", a po interwencji inspektora weterynarii i ekologów, do schroniska zabrano z placówki 15 czworonogów, w tym dwa należące do prowadzącej szkołę Małgorzaty "Małgo" Kaczmarek.