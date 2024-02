Laryngolog z Poznania miał brać łapówki za przyspieszenie zabiegu usunięcia migdałków. Obrona: "pieniądze były za usługi deluxe"

Laryngolog z Poznania miał brać łapówki za przyspieszenie zabiegu usunięcia migdałków

– Policjanci ustalili, że pracując w poznańskim szpitalu, wprowadzał ich w błąd, co do konieczności uiszczenia częściowej opłaty za wykonanie zabiegu otolaryngologicznego – usunięcia migdałów u dzieci, który w rzeczywistości jest całkowicie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pieniądze w ten sposób uzyskane miał on natomiast przyjmować dla siebie jako korzyści majątkowe. Podejrzany prowadził taką praktykę bez wiedzy i świadomości swoich przełożonych

Krzysztof P. usłyszał łącznie siedem zarzutów. Dwa z nich dotyczą przyjęcia łapówki w kwocie 2 oraz 2,5 tys. zł, pozostałe - usiłowania przyjęcia korzyści majątkowej w kwotach od 2 do 3,7 tys. zł. Laryngologowi grozi do 8 lat więzienia.

W Poznaniu ruszył proces oskarżonego lekarza Krzysztofa P.

W odpowiedzi na akt oskarżenia, zreferowany przez sąd, obrońca Krzysztofa P. wskazał m.in., że w przypadku łapownictwa – zgodnie z prawem - powinno być prowadzone też postępowanie dot. łapownictwa czynnego, czyli wręczania łapówki przez osoby wskazane w akcie oskarżenia jako pokrzywdzone. Dalej obrońca stwierdził, że oskarżony nie miał żadnego wpływu na ustalanie grafiku kolejności przyjmowania pacjentów na operacje oraz rezerwację terminów, za co odpowiedzialne były wyłącznie rejestratorki placówki. W swoim piśmie adwokat Paweł Noworolnik - odwołując się do zawiadomienia złożonego przez pełnomocnika Szpitala Podolany - zauważył, że nikt nie wskazał na łapownictwo lekarza, a jedynie na wprowadzenie w błąd pacjentów, co do częściowej refundacji zabiegu.