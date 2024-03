Śmierć Dominika Sikory. Ruszył proces w sprawie zgonu zapaśnika z Poznania. Szokujące słowa oskarżonego. Olgierd M. nie przyznał się do winy

- Bardzo żałuję tego wszystkiego, co wydarzyło się tamtej feralnej nocy. Nie mogę pogodzić się z tym, że uderzyłem Dominika Sikorę. Nie chcę obarczać tego człowieka winą za zdarzenie. Nie miałem zamiaru zrobić mu krzywdy. Nigdy nie chciałem, aby doszło do tak nieszczęśliwego zdarzenia

- powiedział oskarżony Olgierd M, nie przyznając się do postawionego zarzutu spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Adwokat Artur Tarnawski, obrońca Olgierda M, w rozmowie z dziennikarzami poinformował, że mężczyzny nie znaleźli “łowcy głów” z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji KWP w Poznaniu. Napastnik sam miał zgłosić się na policję.

- Nieprawdą jest, że jacyś “łowcy” go odnaleźli. Sam się zgłosił. Nie potrafił żyć z tym, że musi się zmierzyć z przeszłością, z tym co się stało. To była jego samodzielna decyzja