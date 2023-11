Śmiertelnie pobił poznańskiego zapaśnika. Olgierd M. trafił do aresztu. Nie przyznaje się do winy

W styczniu 2020 roku 29-letni wówczas Dominik Sikora, zawodnik poznańskiego klubu zapaśniczego bawił się w jednym z klubów na poznańskim Starym Rynku. Przed lokalem został uderzony w twarz. Upadł na bruk, a kilka dni później w wyniku ciężkich obrażeń zmarł w szpitalu. Podejrzany o pobicie ukrył się. W ubiegłym tygodniu wielkopolska policja poinformowała, że został on zatrzymany w Hiszpanii, a następnie przewieziono go do Polski.

W czwartek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował że sąd na wniosek śledczych tymczasowo aresztował Olgierda M. Podejrzany spędzi w areszcie trzy miesiące.

Mężczyźnie zarzucono spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.