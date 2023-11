Śmiertelnie pobił poznańskiego zapaśnika. Poszukiwany Olgierd M. zatrzymany w Hiszpanii Nicole Młodziejewska

Cztery lata temu znany poznański zapaśnik Dominik Sikora zmarł w wyniku obrzęku mózgu powstałego przez pobicie, do którego doszło na Starym Rynku w Poznaniu. Od tego czasu "Łowcy Głów" szukali sprawcy. Teraz odnaleźli go w Hiszpanii. Olgierd M. został zatrzymany, wkrótce zostanie przetransportowany do Polski, gdzie zostanie oddany do dyspozycji prokuratury.