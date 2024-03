17-letni Maks z Cielczy został potrącony przez dwa samochody. Auto ciągnęło go przez 1,5 km. Kierowca uciekł. "To jest jak zły sen"

Ciało 17-letniego Maksa znaleziono na jezdni, około 1,5 km od miejsca potrącenia, w kierunku przeciwnym niż ten, w jakim jechał kierowca seata.

Okazało się, że przechodząc przez przejście dla pieszych chłopak najpierw został potrącony przez kierowcę seata, w wyniku czego znalazł się na drugim pasie jezdni, a potem został potrącony przez drugi samochód. Pojazd ten przeciągnął go drogą przez około 1,5 km.

- To do mnie nie docierało. Zastanawiałam się, jak to możliwe, że znalazł się tam, skoro został potrącony przy przystanku. W ciągu dnia zobaczyłam informację o śmierci Maksa opublikowaną przez jego szkołę. Wiedziałam, że to chodzi o mojego syna, ale nie mogłam tego zaakceptować. Moja podświadomość to wypierała. Do tej pory żaden policjant do mnie nie powiedział, że mój syn nie żyje