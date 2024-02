Surowy wyrok dla kierowcy Ubera, który śmiertelnie potrącił rowerzystkę. 27-letnia Aleksandra zginęła dokładnie rok temu w Poznaniu

Kierowca Ubera śmiertelnie potrącił rowerzystkę w Poznaniu

Tego wypadku można było uniknąć. Nigdy, by do niego nie doszło, gdyby 35-letni Aliaksandr S. nie wsiadł tego dnia za kierownicę.

Rok temu, 9 lutego 2023 roku Aliaksandr S. prowadził samochód, świadcząc usługi transportowe w ramach aplikacji Uber. Razem z dwójką pasażerów jechał ulicą Dąbrowskiego w kierunku ulicy Polskiej. Nie zważając na ograniczenie prędkości do 50 km/h i znajdujące się przed nim przejście pieszo-rowerowe, jechał szybciej niż mógł.

Nie zauważył jak inny kierowca - jadący z naprzeciwka - zatrzymał się przed przejściem, by przepuścić rowerzystkę. Nie zauważył także samej 27-letniej Aleksandry, która tym rowerem jechała. Zauważyli to jego pasażerowie, którzy krzyczeli do kierowcy. Było już jednak za późno. Doszło do wypadku. Jego skutki okazały się tragiczne.