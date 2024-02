Kierowca Ubera śmiertelnie potrącił rowerzystkę w Poznaniu. Oskarżony 33-latek usłyszy wyrok w pierwszą rocznicę tragicznego wypadku

- powiedział obrońca oskarżonego.

Wskazał, że "sprawa opiera się na serii hipotez, założeń, że gdyby oskarżony nie zażywał wcześniej marihuany, nie jechał z prędkością 67 km/h, gdyby bardziej uważnie obserwował drogę, to nie doszłoby do tego wypadku".

- Biegły wyraźnie stwierdził, że to w sumie nie miało znaczenia dla tego wypadku. Oskarżony był pod wpływem środków odurzających, przekroczył prędkość i niedostatecznie obserwował drogę, co należy oczywiście potępić samo w sobie. Natomiast, gdyby nie było tych wszystkich elementów, to i tak najprawdopodobniej życia pani Aleksandrze, by to nie uratowało. Biegły powiedział, że skutki zderzenia kierującego pojazdem z pieszym, czy rowerzystą mogą być śmiertelne nawet przy prędkości 39 km/h