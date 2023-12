Na etapie śledztwa oskarżony złożył zeznania, które sąd odczytał na rozprawie.

- Pamiętam okoliczności zdarzenia. To był drugi wyjazd w ciągu dnia, początek zmiany. Zabrałem pasażerów na dworcu. Okazało się, że to moi znajomi. Bezpośrednio przed wypadkiem, na skrzyżowaniu, zgasł mi samochód. Zapaliło się zielone światło i ruszyłem po to, by samochód znów nie zgasł. Wcisnąłem trochę więcej gazu. Popatrzyłem w telefon – nie znam jeszcze za bardzo Poznania. Chyba rozproszyłem uwagę w związku ze znajomymi