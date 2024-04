Światowy Dzień Trzeźwości 2024: Problem z alkoholem ma już nawet młodzież

Według WHO alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Większe ryzyko niesie za sobą palenie tytoniu i nadciśnienie tętnicze. Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu.

Statystyki policyjnie rokrocznie pokazują, jak wielkim zagrożeniem dla wszystkich użytkowników ruchu są nietrzeźwi kierowcy. Tylko w ubiegłym roku na terenie miasta i powiatu poznańskiego doszło do 21 wypadków śmiertelnych spośród których, aż 6 osób było pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych co ósmy dorosły Polak nie pije w ogóle alkoholu . Za to kilkanaście procent dorosłych Polaków spożywa alkohol problemowo. Szacuje się, że w grupie tej znajduje się około 900 tys. osób uzależnionych oraz ponad 2 miliony osób, które piją alkohol ryzykownie lub szkodliwie.

Jak wynika z raportu, w 2022 roku odnotowano spadek spożycia 100 proc. alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski z poziomu 9,73 l w 2021 roku do 9,37 l, i jest to poziom najniższy od 6 lat. Z drugiej jednak strony od kilku lat widoczna jest wyraźna tendencja zwiększania się liczby zgonów z powodu używania alkoholu, osiągając najwyższą wartość 14 048 przypadków w 2021 roku.

- Alkohol pije 81 proc. dorosłych Polaków, odnotowaliśmy też największy od 30 lat udział napojów spirytusowych w strukturze różnych rodzajów wypijanych alkoholi - to aż 40 proc. Zwiększa się też grupa osób upijających się i pijących ryzykownie - podsumowują autorzy II edycji raportu “Alkohol w Polsce”, przygotowanego w oparciu m.in. o dane OECD i PARPA.

Ogólnie konsumenci alkoholu piją go średnio przez 73 dni, czyli ponad 2 miesiące w roku, przy czym najczęściej piją piwo (61 dni w roku) i zdecydowanie rzadziej wino czy napoje spirytusowe (14 dni w roku).

Mężczyźni piją alkohol niemal trzykrotnie częściej niż kobiety (średnia 106 dni vs 37 dni), przy czym różnica ta jest głównie związana z częstszym piciem piwa przez mężczyzn (średnio 98 dni w roku dla mężczyzn i 21 dni w roku dla kobiet) i ponad dwukrotnie częstszym piciem napojów spirytusowych (20 dni) niż w przypadku kobiet (9 dni). Natomiast, jeśli chodzi o wino, to kobiety piją je niemal dwukrotnie częściej niż mężczyźni (18 dni vs 10 dni).