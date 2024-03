Do zatrzymania i aresztowania 32-latka z Leszna doszło rok temu. W kwietniu 2023 policja zatrzymała mężczyznę pod zarzutami pedofilskimi. Ofiary miały być wówczas dwie.

- Usłyszał zarzuty dotyczące wykorzystania seksualnego dwójki małoletnich pokrzywdzonych. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Nie przyznaje się do winy. Za zarzucane mu czyny grozić może mu kara więzienia do 12 lat – mówił nam wówczas Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Trwające rok śledztwo w tej sprawie pozwoliło ustalić, że ofiar mężczyzny jest więcej. Zarzuty rozszerzono i dotyczą one dziś siedmiu osób. Prokuratura zdradza, że są to dziewczynki w wieku od siedmiu do dwunastu lat.

Do przestępstw seksualnych miało dochodzić w ciągu dekady poprzedzającej zatrzymanie i areszt, a więc od 2013 roku. Teren działania sprawcy nie ograniczał się do Leszna. 32-latek miał działać też na terenie Poznania. Akt oskarżenia, który właśnie wpłynął do Sądu Okręgowego w Poznaniu, obejmuje osiem przestępstw. Wiadomo, że jedno z nich to gwałt na małoletniej, a kolejne to także zachowania pedofilskie.