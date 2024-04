Ruch tramwajowy był wstrzymany w obu kierunkach. Tramwaje jeździły objazdami.

- Rowerzysta przejeżdżał przez przejazd rowerowy i doszło do zderzenia z tramwajem linii 13 jadącym w kierunku Junikowa. Rowerzysta został zabrany do szpitala. Był nieprzytomny. Na miejscu są nasi policjanci, ustalają jak do tego doszło - informował Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

Do sprawy 15 kwietnia wrócił portal lazarz.pl. Ustalono, że 68-latek zmarł w szpitalu.