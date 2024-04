Zatrzymanie sprawcy rozboju we Wrześni

Zatrzymanie sprawcy rozboju we Wrześni

30 marca na ulicy Koszarowej we Wrześni doszło do rozboju. Sprawca zażądał od pokrzywdzonego wydania posiadanych pieniędzy. Po odmowie, agresor zaatakował 32-latka uderzając go w twarz i następnie okradł z telefonu komórkowego oraz gotówki w kwocie 250 złotych.

Mieszkaniec Wrześni po zadanym ciosie padł nieprzytomny na chodnik. Doszedł do siebie dopiero po udzielonej pomocy przez postronną osobę. Następnie 32-latek udał się do szpitala, gdzie zostały stwierdzone obrażenia ciała powyżej dni 7.