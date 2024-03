Potrójne zabójstwo w Puszczykowie. 42-letni Serhij T. udusił żonę i córki gołymi rękami. Wiemy, czy był poczytalny

Początkowo 42-letni obywatel Ukrainy usłyszał trzy zarzuty zabójstwa w zamiarze bezpośrednim. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

- Mężczyzna przekazał, że kłócił się z żoną o to, że nadużywa on alkoholu, że ma długi i nie pracuje. Z 13 na 14 listopada po jednej z takich kłótni postanowił zabić żonę. Jak stwierdził, chciał pozbyć się problemu, skoro żona cały czas miała do niego pretensje - przekazał wówczas prok. Wawrzyniak. - Kiedy żona spała już z córkami na piętrze, poszedł do pokoju. Według jego relacji chciał zabić i zabił żonę, ale jedna z córek obudziła się i wówczas postanowił zabić też dziewczynki. W trakcie przesłuchania mężczyzna wskazał, że nie pamięta wszystkich szczegółów tego, co się wydarzyło.