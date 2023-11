Morderstwo w Puszczykowie. Przez 5 dni żył z trupami i dzieckiem, które o niczym nie wiedziało

Przez 5 dni żył z trupami i dzieckiem

Do zabójstwa 29-letniej Julii oraz 4,5-letniej Darii i 1,5-rocznej Julii doszło 13 listopada. Przyczyną zbrodni przez Serhii T. były kłótnie małżeńskie.

- Mężczyzna tłumaczył chłopcu, że mama i dziewczynki są w szpitalu, bo jest covid. Nie pozwalał mu wchodzić na piętro, ponieważ - jak mówił - jest tam substancja, która ma zniwelować wirusa. Chłopiec żył cały czas w przeświadczeniu, że jego siostry i matka są w szpitalu. Dopiero krótko przed tym, jak pojechali razem do Avenidy, powiedział nastolatkowi, że jego mama i siostry nie żyją - opisał prok. Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Rodzina zamordowanej kobiety przez brak kontaktu, zaczęła się niepokoić całą sytuacją co mogło skłonić mężczyznę do ostatecznego przyznania się do winy jednemu z ochroniarzy Avenidy. Za zabójstwo córek oraz żony 42-latkowi grozi kara dożywocia.