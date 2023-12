Doświadczony lekarz z Poznania naraził zdrowie pacjenta. Usłyszał wyrok. Musi zapłacić grzywnę

Doświadczony lekarz z Poznania naraził zdrowie pacjenta. Usłyszał wyrok

Do sprawy doszło w dniu 28 maja 2017 roku, kiedy oskarżony pełnił funkcję lekarza dyżurnego szpitalnego oddziału ratunkowego w Centrum Medycznym HCP.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, pacjent szpitala został tego wieczora pobity, upadł na chodnik i stracił przytomność. Koło godziny 1 w nocy pogotowie miało zabrać do do szpitala HCP. Później wyszedł ze szpitala. Dopiero kiedy trafił tam drugi raz, około 6 rano miał mieć styczność z oskarżonym lekarzem. Ten stwierdził, że pacjent jest pod wpływem narkotyków i nie skierował go na badanie tomografem.

