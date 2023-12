Policjanci z Poznania wrobili kierowcę w uszkodzenie radiowozu. Jeden z nich zasłabł podczas ogłaszania wyroku Emilia Ratajczak

W 2019 roku "Głos Wielkopolski" ujawnił skandal, jaki miał miejsce w poznańskiej drogówce. Z anonimu, jaki dotarł do naszej redakcji wynikało, że w nieoznakowanym policyjnym bmw doszło do stłuczenia szyby. Żaden z funkcjonariuszy nie przyznał się do uszkodzenia, dlatego - jak wynikało z anonimu - policjanci postanowili znaleźć winnego, który zapłaciłby za naprawę. Czterech oskarżonych usłyszało w środę wyrok skazujący. Policjanci jednak nie przyznają się do winy. Jeden z adwokatów, Maciej Kacprzak, zapowiedział złożenie apelacji.