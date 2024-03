W Kaliszu zapadł wyrok w sprawie nastolatków, którzy skatowali bezdomnego

W piątek, 22 marca w Sądzie Okręgowym w Kaliszu zapadł wyrok w sprawie mężczyzn. Alan O. usłyszał wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Natomiast Alan D. ma spędzić w więzieniu 13 lat.

- Oskarżeni widząc, w jakim stanie znajduje się pokrzywdzony, musieli niewątpliwie uświadomić sobie, iż kontynuowanie agresywnego i niezwykle brutalnego działania doprowadzić może do jego zgonu. Nie zaprzestali go jednak, nie wezwali pogotowia lub innych służb, pozostawili Waldemara P. w pustostanie zarośniętym roślinnością, w miejscu do którego dostęp był znacznie ograniczony. Uniemożliwili tym samym udzielenie mu pomocy przez osoby trzecie – uzasadniała sędzia Anna Zawiślak. - Oskarżeni w chwili czynu dopiero co przekroczyli próg pełnoletności. Wymierzając karę młodocianemu sprawcy sąd nie może orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności. I musi bo takie są wytyczne kierować się tym, aby sprawcę wychować. I właśnie wzgląd i nacisk na kwestie wychowawcze legł u podstaw wymiaru kary – dodała.